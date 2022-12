Stambruges: le patrimoine historique du village conté au fil d’une balade de 5,5 km

Neuf points d’intérêt agrémentent le parcours fléché. ©ÉdA

Au départ de l’église Saint-Servais et de son clocher en forme de bulbe, les promeneurs peuvent d’ores et déjà partir à la (re)découverte des neuf points d’intérêt historique qui jalonnent le parcours. Entièrement balisé et s’étendant sur 5,5 km, il emprunte la berge du canal Ath-Blaton depuis lequel le public peut admirer l’ancienne briqueterie Fouquemberg et ses cheminées toujours debout.

Après un passage par le Coron du calvaire et son Poste de garde, la balade stambrugeoise fait une halte devant plusieurs anciens moulins, puis la gare (désaffectée depuis 1960) et le Chalet qui remplissait les fonctions d’estaminet et d’auberge.

L’espace Odéon fait référence à l’ancien cinéma du village. Un grand panneau explicatif y a été installé, avec des photos d’archives du bâtiment, détruit dans les années 1970. ©ÉdA

Des panneaux fléchés reprenant des QR codes ont été conçus afin de permettre aux usagers d’obtenir davantage d’informations sur les différents monuments et lieux historiques. "La balade au pays à baudets" s’achève au centre de Stambruges (espace Georges V, arbre de la Liberté…) par un arrêt devant l’espace Odéon. Un chouette panneau explicatif, enrichi de photos d’archives, a été placé à cet endroit qui abritait jadis le cinéma du village.

Un autre parcours verra le jour à Basècles, l’an prochain

" C’est la seconde balade que l’Office du tourisme lance cette année, après celle consacrée à la Thurawanie (Thumaide, Ramegnies et Wadelincourt) et le circuit permanent de Quevaucamps mis en place en 2021. L’année prochaine, nous mettrons en exergue le village de Basècles à travers son patrimoine ", annonce Frédéric Mauroy, le président de l’Office du tourisme de Belœil.

Pour en revenir au parcours de Stambruges, il est à noter que celui-ci fera l’objet d’une balade familiale le 21 février 2023, avec la participation des sorcières du village qui assureront les animations et la lecture de contes.