La Diôle fête ses 10 ans à Basècles: une aventure née d’une virée brassicole en mobylette

La Peugeot 103 RCX est désormais exposée à côté des cuves de l’exploitation. ©ÉdA

Fraîchement remis en état, l’engin exposé depuis la mi-août dans la salle de brassage constitue un joli clin d’œil au passé de l’exploitation belœilloise. C’est en effet au guidon de deux mobylettes, dont cette fameuse Peugeot 103 RCX, que Julien Slabbinck et François Amorison, deux amis d’enfance férus de bonnes bières, sont partis à l’aventure, voici 22 ans, pour une virée houblonneuse en Wallonie.

©ÉdA

"L’idée de fabriquer des bières puis de créer notre propre brasserie a germé à l’issue de ce périple qui nous a permis de découvrir, durant 11 jours, 17 microbrasseries. On a pu voir l’envers du décor, la façon de travailler des professionnels rencontrés… Tout cela a déclenché chez nous une passion et l’on s’est mis à réaliser des petits brassins de 20 litres à la maison…", glisse M. Slabbinck.

Le 22 décembre 2012 restera à jamais gravé dans l’esprit de Julien et de François, qui ont vendu leur première Diôle ce jour-là. L’aspect émotionnel était d’autant plus fort que c’est au sein de l’ancienne scierie du grand-père de François que la belle aventure a démarré.

"On avait été dépassés par l’engouement du public, si bien qu’il avait fallu rationner les achats à un pack de 3 bouteilles de 75 cl (seul format alors disponible) par personne. Les 1 700 litres du premier brassin s’étaient écoulés très vite", se souvient le cogérant de la brasserie artisanale des Carrières.

Des matières premières de notre terroir

Dans un paysage où les breuvages houblonnés prospèrent (NDLR: la Wapi compte aujourd’hui 38 établissements), la structure de la rue de Condé a su se faire une place dans le cœur des zythophiles.

Son développement permanent depuis une décennie en témoigne, grâce à un savoir-faire reconnu et à un amour du terroir (et de ses produits) qui se révèle en bouche.

©ÉdA

©ÉdA

La Diôle se décline désormais en 8 références "fixes": blonde, ambrée, brune, triple, bio, rosée et depuis quelques mois la Diôle 103 et Hoppy.

"Nous attachons beaucoup d’importance à l’utilisation de matières premières locales, voire régionales, souligne M. Slabbinck, dont le papa cultive de l’orge sur les terres familiales situées à Harchies. Nous sommes aussi autosuffisants en houblon, sachant que nos cultures installées il y a 3 ans à 800 m de la brasserie représentent 110% de nos besoins."

Même le bois servant à la confection des bacs (NDLR: une tâche confiée à l’entreprise de travail adapté leuzoise Le Rucher) revêt une dimension durable ; le peuplier étant une essence typique de nos contrées.

Au rayon des chouettes anecdotes, saviez-vous que la Diôle ambrée est née accidentellement ? "À la suite d’une petite erreur de fabrication de notre blonde, le moût a été chauffé trop fort, ce qui a amené une caramélisation du produit", sourit notre interlocuteur.

Produire plus pour éviter les pertes en 2023

©ÉdA

Active sur les marchés belge et français, la brasserie basècloise a encore un peu de marge, l’outil n’ayant pas atteint sa capacité maximale de production (7000 hectolitres par an).

" En termes de volumes, on est revenu au niveau de 2019 avec 5 000 hectolitres brassés. Mais avec la flambée des coûts énergétiques, qui ont plus que doublé, et des matières premières (+ 24%), nos marges ont chuté. Ces hausses, on sera obligé d’un peu les répercuter en 2023 sur le prix des bières.

Et si l’on veut maintenir l’équilibre financier, il faudra passer à 6 000 hectolitres. Comment ? En allant chercher de nouveaux marchés, surtout dans le nord de la France où il y a un potentiel de développement, et en faisant la promotion de nos deux nouvelles bières ", ponctue le brasseur.