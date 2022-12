Les oiseaux étaient au rendez-vous à Basècles

Difficile de s'y tromper ces samedi et dimanche en entrant dans la salle des fêtes de Basècles: canaris, perruches et autres espèces ornithologiques étaient bien présents. Une présence qui s'entend avant de se voir, avec des chants agréables et distincts qui font partie du quotidien d'Éric Wawrzyniak, depuis sept ans président de l'AOPH, l'Association Ornithologique de la Province du Hainaut. C'est d'ailleurs elle qui, en partenariat avec la société de Beloeil (SOB), chapeautait l'organisation de ce week-end pour la première fois depuis 2019 en raison du Covid. "Ce sont au total 22 exposants et 368 oiseaux qui étaient au rendez-vous pour le championnat du Hainaut et la bourse" commente le président, passionné de ce milieu depuis 45 ans. "Celle-ci avait pour but la vente, par les éleveurs, du “surplus” de leur élevage. Au niveau des sélections, nous priorisons le propre élevage, avec des oiseaux qui sont nés et ont été totalement développés par leur éleveur."