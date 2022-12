Stambruges: une antenne Astrid de 42 m de haut au cœur de la forêt ?

Aujourd’hui, il est question d’aménager cette antenne Astrid au cœur de la forêt indivise de Stambruges, du côté du Chemin du Happart. L’enquête publique s’est clôturée ce mardi 6 décembre. Dans l’avis d’urbanisme, on peut lire que la construction de ce nouveau pylône treillis de 42 mètres de haut, surmonté d’une antenne, vise à "renforcer le réseau actuel (de communication) des services de secours et notamment les zones touristiques des environs de la Mer de Sable. "

Les autorités belœilloises devront prochainement statuer sur le projet. "Je ne vais pas m’avancer car il faut attendre l’avis du collège", assure le bourgmestre Luc Vansaingèle, tout en défendant le bien-fondé de ce type d’installations.

« Des relais indispensables pour les secours »

"Pour des raisons de sécurité, ces antennes constituent des relais indispensables en vue d’assurer une meilleure communication entre les intervenants (pompiers, police…). Le pylône qui pourrait voir le jour dans le bois de Stambruges ne sera pas seulement utile pour l’entité de Belœil, sachant qu’il couvrira aussi les communes de Saint-Ghislain, Bernissart et Chièvres. Il y a un manque à ce niveau. "

Le principal écueil lié à un mât de cette taille, c’est de parvenir à trouver un emplacement judicieux qui agrée tout le monde.

"Quelle que soit la localisation de ce pylône, on fera des mécontents, soutient le maïeur Luc Vansaingèle. L’objectif est donc de placer cette infrastructure sur un terrain où elle sera la moins visible possible. Le projet de la société Astrid en zone forestière sera, à ce titre, plus discret qu’à l’entrée du village. "

Des habitants ont exprimé leur opposition, par le biais notamment d’une pétition en ligne qui a recueilli, à l’heure d’écrire ces lignes, mercredi soir, une quarantaine de signatures.

« Ce projet va dénaturer le paysage »

"L’antenne, qui sera largement plus grande que les arbres, va nuire à la biodiversité (animale et végétale) et dénaturer la forêt de Stambruges. C’est un patrimoine qu’il faut absolument conserver et protéger ", défend une citoyenne.

"La nature est importante mais la sécurité des citoyens l’est tout autant. La population n’a pas toujours conscience de l’intérêt d’un tel dispositif", nous dit en guise de conclusion le bourgmestre.