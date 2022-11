En répondant à l’appel à projets "Tiers-lieux ruraux" de la Région, les autorités belœilloises ont l’ambition de donner un coup d’accélérateur au dossier. Sur base d’une estimation globale s’élevant à un peu plus d’un million d’euros, le chantier pourrait être couvert par un subside maximal de 680 000 €.

En quoi consiste la reconversion des locaux scolaires du hameau des Écacheries, qui figure en priorité n°1 du Plan communal de développement rural (PCDR) ?

L’option retenue par le Collège est de scinder le projet en deux destinations principales, indique l’échevin socialiste Dany Leturcq.

Des locaux multifonctionnels

La première partie sera plutôt orientée "business" avec des animations centralisées dans le bâtiment à front de rue, lequel fera l’objet de travaux de restauration.

"Les services offerts seront surtout dédiés au cadre professionnel et à l’emploi via l’aménagement d’espaces de coworking et de télétravail à l’étage. Au rez-de-chaussée, on retrouvera un parking sécurisé dévolu à la mobilité douce et des salles de réunion modulables (avec rétroprojecteur), susceptibles d’accueillir d’autres activités liées à l’emploi ou au volet associatif."

L’ancien établissement scolaire se muera également en une maison de village à l’arrière du site, où se déploieront des événements à caractère festif, commémoratif ou d’exposition. "Les volumes se voudront polyvalents pour des activités sociales et associatives d’opérateurs tels que les bibliothèques, le Foyer culturel, le Plan de cohésion sociale…"

Les annexes seront démolies en raison de la présence d’amiante.

Diverses interventions seront par ailleurs réalisées au niveau des abords: rénovation du revêtement de la cour, création d’un parking (avec un emplacement PMR et réservé aux motos/scooters), aménagement d’un espace convivial en libre accès et d’un arrière-jardin au profit des utilisateurs de la salle.

Rénovation et extension

S’agissant des nouvelles infrastructures, un bâtiment fera la jonction entre les locaux comprenant les sanitaires, la cuisine et l’entrée de la partie maison de village.

Cette structure sera agrandie de manière à proposer à ses occupants une salle des fêtes plus spacieuse et certains équipements techniques (monte-charge, box de stockage du matériel de location…).

L’annonce de la candidature à l’appel à projets "Tiers-lieux ruraux", qui vise à améliorer l’offre de services en zones rurales, a suscité un bel enthousiasme dans les rangs de l’opposition.

"C’est un projet de qualité, ambitieux et qui a été étudié sous tous ses angles (social, économique, touristique, etc.). Vous avez su saisir l’opportunité de monter un dossier afin de répondre à cet appel à projets. Il ne reste plus qu’à croiser les doigts pour être retenus", signale le conseiller libéral Alain Carion.