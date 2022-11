Règlement de comptes sur la Place de Basècles

Le ministère public indique que des coups avaient été échangés entre deux protagonistes, Sam et Nicolas (tous les prénoms sont d’emprunt), et que l’un des deux avait fait appel à un ami, Laurent, pour venir l’aider. L’ami en question était arrivé en camionnette et en était sorti avec une arme. Il avait tiré en l’air. "Chez lui, on a découvert une autre carabine, explique le ministère public. Je requiers un an à son encontre."