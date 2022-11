Esprit de fêtes sur la liaison paysagère à Beloeil

À ne pas manquer, la visite au père Noël au sein de l’Office de tourisme, spécialement décoré pour l’occasion, les chants de Noël d’Oskana et ses musiciens, les échassiers lumineux le samedi soir, le petit train du père Noël le dimanche et bien d’autres surprises. Le marché de Noël sera accessible les samedi 3 décembre de 11 à 22h et dimanche 4 décembre de 11 à 19 h.

069 68.95.16 info@visitbeloeil.be