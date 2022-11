Belœil: une riche balade patrimoniale au cœur de la Thurawanie

Châteaux, puits, anciens moulins à eau et à vent, monolithe…

Récemment inaugurée, cette balade entièrement balisée et accessible à tout un chacun, y compris aux personnes à mobilité réduite, s’étend sur une distance de 7 km. Au départ de l’église néogothique de Wadelincourt (1870), bâtie en grès et briques de Grandglise, les marcheurs sillonneront la campagne locale pour un périple très instructif reprenant 13 points d’intérêt historique. L’occasion de découvrir de petits bijoux patrimoniaux, parfois insoupçonnés du grand public et de certains habitants. Saviez-vous par exemple que le paisible village de Rameignies, au-delà de son château du XVIIe siècle, abrite une maison bourgeoise de style français avec un double corps de logis très typique ?

Thumaide ne se limite pas à son incinérateur et recèle également bien des curiosités. On y retrouve à la rue Haut-Coron un ancien couvent légué en 1864 aux religieuses de Saint-François de Sales. Le bâtiment, qui était initialement une exploitation agricole, a connu de multiples affectations (hospice, orphelinat, école...) avant de retrouver, en 1966, sa vocation première. Non loin de là, un puits à manivelle adossé à une habitation, rue Cambron, témoigne d’une pratique villageoise remontant à 150 ans.

La Fontaine du Curé porte mal son nom

Les visiteurs s’arrêteront ensuite à hauteur d’un ancien moulin à eau, alimenté par la Verne, puis devant la Fontaine du Curé, du côté de la rue du Pont. "Ne vous laissez pas abuser par sa dénomination trompeuse. Sous son aspect évident de puits au milieu des champs, il s’agit bien ici d’une source", peut-on lire dans le dépliant édité par l’Office du tourisme de Belœil. L’eau qui s’y écoule est ferrugineuse et potable.

Le circuit revient enfin dans le village de Wadelincourt où l’on fait halte à la rue de Basècles pour se plonger dans l’histoire d’un ancien moulin. Ce vestige du patrimoine local, laissé à l’abandon, a été érigé entre 1772 et 1789. Il est dépourvu de ses ailes de fer depuis 1934.

Un fléchage avec des QR codes

Autre vestige du patrimoine local, le monolithe "Notre-Dame de Lorette" qui se dresse le long du chemin de Malmaison à Wadelincourt ponctuera en beauté votre périple de 7 km. Ce monument en pierre de taille a été construit en 1901 par un citoyen bruxellois dans l’espoir d’obtenir une guérison.

L’Office du tourisme a publié un folder renseignant le tracé ainsi que le descriptif des étapes. Cerise sur le gâteau, des panneaux fléchés estampillés de QR codes ont aussi été conçus afin de permettre aux promeneurs d’obtenir davantage de détails sur les différents points d’intérêt historique.

Infos: 069/68.95.16 ; www.visitbeloeil.be