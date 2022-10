Pendant deux heures, les visiteurs ont eu l’occasion de découvrir différents univers. Un stand a même permis aux petits comme aux grands de confectionner leur propre lum’rotte sous le regard expert de Marcel Verpoort, mémoire vivante de cette fameuse nuit.

"Cette année, en comptant les betteraves nécessaires pour les décorations et la remorque complète prévue pour le grand soir, j’ai dû évider plus de 1000 betteraves", indiquait Marcel, qui a créé ses propres outils pour pouvoir sculpter plus facilement les lum’rottes.

Avant le final sous forme de grand feu musical, d’étranges créatures ont convergé vers l’arrière du centre culturel de Quevaucamps afin de célébrer le passage vers l’hiver, pas encore présent au niveau des températures, mais bien dans les esprits…