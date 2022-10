Notre agenda Wapi: la Nuit des lum’rottes, le parc de Blaton en fête, l’exposition d’oiseaux rares à Pecq

#iframe-agenda { width: 1px; min-width: 100%; min-height: 50vh }

1.La Nuit des lum’rottes (Quevaucamps)

Ce samedi 29 octobre, le traditionnel événement de la Nuit des lum’rottes reviendra illuminer le village de Quevaucamps avec une édition inédite, disponible jusqu’au 6 novembre.

©ÉdA

Ce samedi, au moment où l’obscurité se fait plus présente, Quevaucamps se transformera: différents mondes étranges prendront vie, peuplés de sorcières, d’étranges personnages et de betteraves aux yeux lumineux.

Guidés par la lumière des lum’rottes et accompagnés par nos sorcières Ratcafotin, venez découvrir ces mondes d’ombre et de lumière réalisés par les habitants (mêlant théâtre, cirque, danse, musique…) et mis en scène par la compagnie Sur le Fil. Départs depuis le centre culturel entre 18 h 30 et 20 h 30 pour une balade de 2 heures (environ 2,5 km).

Cette tradition locale, inspirée de la fête celtique du Samain, se clôturera par un rituel enflammé aux abords du Centre Culturel vers 21h et sera suivie par un concert des Crocodile Dundish.

Comme les deux éditions précédentes, les installations artistiques – fabriquées cette année par les habitants, encadrés par l’équipe de la Bonneterie ASBL – qui serviront de "décor" aux différentes scènes, resteront accessibles en journée jusqu’au 6 novembre (inclus).

2.Le parc en fête à Blaton

À Blaton, le parc Posteau prendra des airs de magie et surtout de citrouilles ce samedi 29 octobre.

Ce samedi 29 octobre, la maison rurale de Blaton et le parc Posteau qui le jouxte revêtiront leur costume de circonstance pour fêter Halloween.

L’événement familial axé sur la magie, et non sur l’horreur, à destination des plus jeunes débutera à 17 h. À la maison rurale, il sera possible de participer à un stand de grimage et de sculpture de citrouilles.

Un parcours magique sera également proposé aux enfants dans le parc Posteau, et ponctué de missions à réussir ainsi que d’énigmes à découvrir. Munis d’un plan du parc, ils pourront parcourir les allées et aller à la rencontre d’un magicien, d’une sorcière ou encore d’une cartomancienne dans sa roulotte.

Vers 18 h 30, un feu de joie sera allumé dans le parc pour annoncer l’arrivée du froid et éloigner le mauvais sort et à partir de 19 h-19 h 30, une balade nocturne sera organisée au cœur du village pour collecter des bonbons auprès des forains ou jeter un sort.

3.Exposition d’oiseaux rares à Pecq

Le cercle d’ornithologie du Tournaisis organise, ce week-end, une grande exposition d’oiseaux rares, à la salle Alphonse Rivière, à Pecq.

©ÉdA

Depuis mercredi, et durant tout le week-end, la salle André Rivière (près de la bibliothèque de Pecq) accueille un millier d’oiseaux, les plus beaux que possèdent les amateurs d’ornithologie de la région.

On retrouve des perruches, des canaris de posture (frisés, de couleurs, africains, asiatiques, etc.), des pinsons d’élevage, etc.

Pendant l’exposition une bourse aux oiseaux aura également lieu.

Entrée: 2,50 € (gratuit pour les moins de 12 ans)

