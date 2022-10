Le service Accueil Temps Libre de la commune de Belœil et l’office du tourisme ont travaillé main dans la main pour proposer une visite tout à fait originale du village de Belœil. Vous partirez ainsi à la chasse aux trésors pour découvrir ou redécouvrir les richesses du patrimoine à travers des points d’intérêt touristique et des énigmes à résoudre à pied ou à vélo.

Des badges avec le totem du Hainaut sont disponibles gratuitement à l’office du tourisme et rendez-vous sur l’application Totemus. Il est ainsi possible de parcourir la région de manière ludique et interactive 365 jours par an et 24 heures sur 24 !