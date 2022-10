Quevaucamps retrouve sa Nuit des Lum’Rottes

Des visiteurs qui auront d’ailleurs le choix du prix de leur visite: "Aucun tarif n’est défini. Chacun donne donc ce qu’il veut en fonction de ses envies et moyens. L’objectif est de rendre l’activité accessible à tous, surtout en cette période compliquée. C’est également pour cela qu’elle est ouverte aux grands mais aussi aux petits. Les différents parcours sont pensés afin de permettre aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes de déambuler sans tracas. Les chiens sont également admis", explique Valentin.

Les frissons laissent place à l’artistique

Pas de marche de l’horreur au sens propre du côté de Quevaucamps donc. Une volonté de la part des organisateurs: "Nous ne souhaitons pas proposer une simple marche d’Halloween, que nous pouvons retrouver un peu partout. En partenariat avec" La Cie sur le Fil "et l’ASBL" La Bonneterie ", constructions et activités artistiques telles que cirque, danse et conte seront mises à l’honneur. Les constructions resteront d’ailleurs présentes et accessibles jusqu’au 6 novembre".

Un programme qui s’annonce chargé pour les visiteurs curieux, qui pourront récupérer leur carte du parcours dès 18h au Centre Culturel de Belœil, avant d’entamer leur découverte de 18 h 30 à 20 h 30. Dès 21 h, l’allumage du grand feu précédera le concert du groupe "Crocodile Dundish" (cover d’artistes féminines célèbres sur un style Bluegrass – Folk).

Pour les petits gourmands, divers food truck et bars seront évidemment référencés sur la "Carte des Mondes".

Rendez-vous pour un moment artistique et fantastique du côté du centre culturel Jean Degouys ce samedi 29 octobre à l’occasion de la 23e édition de la "Nuit des Lum’Rottes".

