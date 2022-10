Un braquage armé pour un bien maigre butin à Beloeil

Le 16 juillet 2021, une voiture se stationne en face de la pompe à essence Esso, où y travaille une employée depuis de nombreuses années. Un individu sort du véhicule et entre armé dans le magasin, réclamant le contenu de la caisse à la vendeuse. Celle-ci tente de l’ouvrir, mais n’y arrive pas immédiatement. À peine quelques secondes plus tard, un second individu entre dans l’enseigne, arme au poing, et pointe la victime, qui entend le "clic" de l’arme. Elle parvient à ouvrir la caisse ; les deux malfrats quittent les lieux avec un maigre butin: 470 €.