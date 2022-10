"La moyenne en Wallonie picarde se situe à 150 kg, ce qui laisse à Belœil une belle marge de progression pour quitter le fond du classement, souligne Bastien Marlot, vice-président de l’intercommunale Ipalle. Dans les communes qui ont décidé de se doter de PAV, la situation s’est sensiblement améliorée par rapport aux déchets résiduels collectés. Leur utilisation a permis d’alléger les sacs-poubelle de quelque 38 kg par citoyen annuellement."

Quelque 300 ménages utilisent les 3 premiers PAV mis en service au sein de l’entité

Le mauvais élève belœillois a la ferme intention de "se racheter en s’inscrivant dans une démarche volontariste ", assure son bourgmestre Luc Vansaingèle, qui ne comprend pas les raisons de ce constat peu glorieux. "Notre territoire génère beaucoup de déchets mais c’est paradoxalement chez nous que l’on en élimine le plus grâce au centre de valorisation énergétique de Thumaide."

Pour faire maigrir les poubelles de ses habitants, en les incitant à opérer un meilleur tri, les autorités ont décidé de passer à la vitesse supérieure.

De quelle manière ? En équipant ses villages de 10 nouveaux points d’apport volontaire pour les organiques (voir ci-dessous), là où l’on n’en dénombrait que 3 jusqu’à présent.

"Ces conteneurs enterrés (installés en 2017-2018) sont utilisés par 300 ménages. L’an dernier, nous avons pu récolter 30 tonnes de déchets de cuisine et cette année, on devrait dépasser ce volume puisque l’on atteignait déjà 22 t en septembre. À l’échelle de notre région, on en sera pour 2022 à environ 13-14 kg d’organiques recueillis par habitant", précise Vincent Van Leynseele, membre du comité de direction d’Ipalle (pôle économie circulaire).

Pour les résiduels, on verra plus tard

Le développement du réseau de PAV (matières organiques et résiduelles) en Wapi, qui reprend 439 points de dépôts, a eu des effets sensibles sur les comportements.

Rien que pour la partie valorisable en unité de biométhanisation, on franchira aisément, d’ici la fin de l’année, les 3 050 tonnes de déchets ramassées en 2021.

Si le compostage à domicile demeure la meilleure solution, tant d’un point de vue économique qu’environnemental, tous les citoyens n’ont pas la possibilité de recourir à ce système. On pense à ceux qui vivent en appartements, qui ne disposent pas d’un jardin… Les PAV et les recyparcs constituent une bonne alternative.

Le vice-président d’Ipalle, Bastien Marlot, a plaidé pour qu’une réflexion soit engagée sur la fréquence du ramassage des immondices en porte-à-porte (une tournée par semaine actuellement à Belœil) et une extension éventuelle des PAV à d’autres flux de déchets. Le maïeur souscrit à l’idée.

"En fonction de la fréquentation des PAV, on verra si l’on peut aller vers des évolutions. Habituons d’abord notre population à leur fonctionnement. On n’a pas voulu se précipiter en travaillant étape par étape. Pour les déchets résiduels, il est impératif de garder la collecte à domicile, tant pour les PMR que pour les personnes n’ayant pas de moyen de locomotion."