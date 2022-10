Créer des liens et faire du business à Beloeil

Ce centre d’affaires se réunit chaque jeudi à 7 h 15 à la Taverne Diôle à Basècles. Il rassemble des personnes installées à Belœil mais également dans d’autres entités. Il faut dire que les places sont chères dans un BNI.

"Le principe est d’accueillir une personne par domaine d’activité, afin de ne pas se faire concurrence, explique Marc Dalla Vera, vice-président du BNI – Belœil Corporate et qui a déjà une expérience dans le BNI. Nous sommes une vingtaine à ce stade mais nous aimerions monter à 30 voire à 35 si c’est possible. Chaque membre apporte ses connaissances et son vécu aux autres. Le jeudi, lors de la séance, un des membres présente ses activités ou aborde un sujet plus spécifique. L’exposé a trait aux compétences techniques de la personne ou à des aptitudes plus tournées vers les ressources humaines. La finalité est de parvenir à créer des liens entre les uns et les autres et à faire du business en partageant ses expériences."

On l’a compris, au BNI, pas besoin de tourner autour du pot: il s’agit de faire des affaires ! L’avantage pour un adhérent du BNI est de pouvoir être recommandé par les autres membres également à l’extérieur du groupe afin d’avoir la possibilité d’élargir sa clientèle. Le bouche-à-oreille doit faire son effet.

Soirée des invités

Ce jeudi 6 octobre, le BNI de Belœil organisera sa première activité hors séance hebdomadaire depuis l’archéosite d’Aubechies à partir de 18 h. "Nous appelons ça la soirée des invités, qui se déroule sur réservation", précise Marc Dalla Vera. L’occasion de mieux faire connaître encore le BNI de Belœil et d’étoffer le groupe.

Facebook BNI – Belœil Corporate.