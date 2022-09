Belœil: un projet de visites touristiques originales, en kayak ou en paddle

Les autorités communales nourrissent de belles ambitions en matière de promotion et de développement de l’offre touristique et de loisirs. À ce titre, l’installation future d’un ponton flottant sur le canal Ath-Blaton, à hauteur de l’ancienne école des Écacheries (rue Docteur Roland), est loin d’être anecdotique.

Redynamiser le hameau des Écacheries

Déjà budgété, le projet vise à attirer davantage les adeptes du kayak et du paddle et qu’ils puissent pratiquer leur activité dans des conditions plus sécurisantes.

Le potentiel est important sachant que le gymnase de Stambruges est implanté à proximité du canal, à quelques kilomètres des Écacheries.

"La pose de ce ponton donnera un peu plus de vie au hameau qui est, en outre, concerné par une fiche-projet du PCDR pour l’aménagement d’une maisonde village dans l’ancienne école . Ce sera un vrai plus. Le marché de fournitures relatif à la plateforme flottante (6 m de long pour une largeur de 1,5 m) est évalué à 18150 €", détaille le Premier échevin, Michel Dubois.

Les groupes d’opposition (CAP Belœil et Pour l’Avenir) ont marqué leur soutien au projet en avalisant le cahier des charges. "Avez-vous l’intention de travailler avec des clubs sportifs, de louer du matériel? Et comment comptez-vous organiser la sécurité sur le site?", demande le conseiller Alain Carion. "La structure n’est pas forcément destinée à des formations spécifiques. Elle servira plutôt de lieu d’accueil pour les sportifs belœillois (débutants ou plus aguerris)", précise M. Dubois.

Le canal attire déjà les adeptes de paddle

Cela étant, des contacts ont déjà été noués avec des clubs qui désirent organiser un paddle run sur le canal, signale l’échevin du Tourisme, Anthony Basilico.

"Mais le projet s’inscrit surtout dans le cadre de visites touristiques sportives, ouvertes bien entendu aux citoyens de l’entité. Il y aura sans doute à l’avenir des activités purement sportives. Ce ponton était une nécessité sur ce bief du canal Ath-Blaton, qui attire déjà beaucoup de touristes et de passionnés de la nature. C’est un écrin de verdure à la beauté incomparable." L’endroit est d’ailleurs bien connu et apprécié des paddlelistes qui viennent d’un peu partout (Charleroi, Mouscron…), assure M. Basilico.

Berges dangereuses: «Il fallait sécuriser l’activité»

Sur la question de la sécurité et des règles à respecter, "qu’il convient de bien rappeler aux pratiquants", insiste Alain Carion, l’échevin du Tourisme s’est montré rassurant.

"À travers l’installation de ce ponton, la volonté est de permettre aux amateurs de kayak et de paddle de s’adonner à ce loisir en toute sécurité. Ces adeptes sont actuellement obligés de démarrer d’une berge ou d’un quai. Cela représente un danger sachant qu’ils risquent de chuter et de se cogner la tête contre le béton si la planche de paddle ou le kayak s’éloigne ."

Un affichage adéquat, notamment via des pictogrammes, a été prévu afin de responsabiliser le public.

Dans la foulée du vote du marché public, les élus belœillois ont approuvé à l’unanimité la demande d’autorisation qui sera adressée au SPW Mobilité et Voies hydrauliques (NDLR: l’installation du ponton ayant lieu sur le domaine de la Région wallonne).