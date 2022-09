Le bourgmestre, Luc Vansaingèle, confirme. "Nous avons délivré le permis. Maintenant, le propriétaire du bâtiment, un privé, est en rapport avec Batopin pour l’installation. Il n’était pas logique qu’un village touristique comme Belœil ne possède plus de distributeur. Nous venons d’accueillir plus de 17000 personnes avec Pinocchio, il y a aussi eu Belœil Plage et d’autres événements. Ne pas disposer de distributeur dans le village pose problème. C’est donc une bonne nouvelle et nous espérons l’installation au plus vite."

Elle va intervenir cette année encore. C’est ce que Vincent Bayer, porte-parole de Batopin, indique. "Il s’agira d’un distributeur de billets situé en façade, donc à l’extérieur. Il permettra à un client de n’importe quelle banque de retirer de l’argent et également de modifier le code Pin de sa carte. Il n’y aura pas de fonction de dépôt. La fonction de consultation du solde du compte ne pourra quant à elle être utilisée que par les clients des banques faisant partie de Batopin, à savoir Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC. Concernant les travaux, nous allons pouvoir les commencer à court terme et nous tablons sur une mise en service courant du mois de novembre."