Un petit tour des chantiers en cours ou à venir dans l'entité de Beloeil

En circulant le long de la chaussée de Brunehaut (N527) à Quevaucamps, le bourgmestre, Luc Vansaingèle, a d’abord rappelé que le radar tronçon en service avait permis de réduire la vitesse, mais également le nombre de poids lourds.

"Le problème qui persiste concerne les pistes cyclables régulièrement envahies par des espèces invasives comme la renouée du Japon, qui recouvre totalement les pistes en certains endroits. La Région wallonne a été sollicitée pour leur entretien."

Autre radar, fixe celui-là, sur la N50 non loin de la Jardinerie: "Il a permis de réduire la vitesse et les accidents au niveau du carrefour proche."

«Les mauvaises langues peuvent se taire»

Le bus s’est aussi arrêté à l’archéosite. "La toiture de l’ancien bâtiment fait l’objet d’une rénovation. La Commune est intervenue à hauteur de 115000 €. Les mauvaises langues peuvent se taire…", a lancé le bourgmestre.

Belœil soigne également ses défunts et les victimes des grands conflits. À Thumaide, le projet de cimetière nature a été mené à bien par les équipes de la commune. À Rameignies, c’est l’échevin Michel Dubois qui a chapeauté la visite. "Le service communal a réalisé un beau travail, notamment dans l’annexe du cimetière qui englobe le grand monument funéraire appartenant à une famille. Nos ouvriers ont œuvré à l’aménagement d’une zone supplémentaire pour les inhumations et à l’installation de colombariums."

Une annexe devait être réalisée au cimetière de Quevaucamps mais grâce aux procédures d’exhumations menées comme dans d’autres cimetières, il n’a pas été nécessaire d’agrandir le site. La parcelle qui devait accueillir l’extension a été dédiée à un verger conservatoire.

Les monuments aux morts de l’entité ont été sujets, sous la houlette d’Ipalle, à des rénovations et à un nettoyage pour les rendre plus avenants.

Cherchez le PAV…

Petit tour aussi par la rue de Péruwelz à Basècles qui a été sécurisée et refaite. "Le dossier a pris du temps mais ça en vaut la peine", a expliqué Luc Vansaingèle.

Ce dernier a une fois de plus défendu le projet, terminé, de rénovation du chemin 27 au fond de Basècles qui serpente vers le calvaire Lapouille et le canal à Péruwelz: "Il était souvent sous eau et permet une bonne circulation des usagers faibles aujourd’hui. C’est un atout pour la mobilité douce."

La polémique au sujet de l’installation d’un PAV sur le parking de l’église de Grandglise est retombée avec l’enlèvement du fameux PAV. Le trou a été rebouché. Le PAV sera placé ailleurs. Aux abords du cimetière de Grandglise? "Pour une question d’accès, le PAV ne sera pas installé là", a assuré le bourgmestre.