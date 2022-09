Des peines requises de 2 à 8 ans de prison pour avoir siphonné deux millions de litres sur un pipeline de l’OTAN

Plus de deux millions de litres avaient été détournés depuis un pipeline traversant la commune de Belœil. L’État belge réclame, pour l’OTAN, un préjudice de 2457000 euros.

Les malfaiteurs ont pu sévir durant deux ans avant d’être inquiétés. L’affaire démarre lors de l’été 2019. Un représentant belge de la Belgian Pipeline Organisation (BPO) dépose une plainte après avoir constaté des baisses anormales de pression sur le pipeline situé entre Quevaucamps (Belœil) et Rumes, depuis décembre 2018.

En septembre 2019, un camion immatriculé en Italie est arrêté sur une aire d’autoroute à Froyennes (Tournai). Il transporte du kérosène. Le chauffeur a pour seul contact un ressortissant russe, prénommé Yvan, lequel lui a indiqué la route vers Basècles.

Le kérosène en direction de l’Europe de l’Est

À Basècles, les policiers découvrent qu’un tuyau relie le pipeline à un entrepôt loué par un Moldave installé dans la région depuis plus de vingt ans, et à la tête d’une entreprise de transport routier depuis 2014. L’entrepôt est surveillé, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, par deux hommes originaires de l’est de l’Europe.

En utilisant un système de forage, les auteurs ont réussi à percer un pipeline et à le raccorder à une conduite. Le carburant volé était ainsi acheminé vers des camions qui rejoignaient l’autoroute en direction de l’Europe de l’Est.

Une organisation internationale

Pour le ministère public, c’est une organisation internationale visant à dérober du kérosène au préjudice de l’OTAN, à destination de l’étranger, qui a été démantelée.

Le substitut du procureur estime que deux hommes sont à la tête de cette organisation, un Russe qui encourt huit ans de prison et une amende de 40000 euros, et un Italien qui risque 5 ans de prison et une amende de 25000 euros.

Des peines de deux à quatre ans, fermes ou avec sursis, ont été réclamées contre les chauffeurs, les surveillants du site de Basècles et les petites mains chargés de l’organisation.

La défense des deux Italiens a requis leur acquittement. L’avocat de l’entrepreneur moldave, qui encourt quatre ans avec un sursis de cinq ans pour ce qui excède un an, n’a pas contesté le vol, sauf la période infractionnelle. Il a plaidé un sursis total. Enfin, l’avocat d’un Letton, chargé de surveiller l’entrepôt et de remplir les camions, a plaidé l’acquittement.

Le jugement sera prononcé le 3 octobre.

