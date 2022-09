Aubechies décroche le titre du « plus beau village de Wallonie », un concours organisé par la RTBF

Déjà reconnu comme l’un des plus beaux villages de Wallonie, Aubechies s’est à nouveau distingué en remportant la saison 3 de "Mon plus beau village." La finale de l’émission, produite par la RTBF, a livré son verdict ce samedi soir. Tout au long de l’été, sept animateurs de la chaîne publique ont emmené les téléspectateurs à la découverte de six villages wallons.

Le charmant village belœillois vu du ciel. ©Mehdi Trabelsi

Mis en compétition face à Rochehaut, Limbourg, Falaën, La Hulpe et Sohier, le village belœillois a été plébiscité par le public qui était invité à voter pour son coup de cœur.

Ce succès, Aubechies le doit à ses richesses (l’archéosite, qui constitue le plus grand site de reconstitutions archéologiques du pays, la taverne Saint-Géry, sa magnifique église romane du XIe siècle ou encore les ateliers de l’affineur de fromages Jacquy Cange) mais aussi aux deux personnalités qui ont défendu ses atouts: Livia Dushkoff et David Jeanmotte.

L’authenticité de ce village hors du temps, avec ses vieilles briques, ses anciennes fermes traditionnelles ou encore son cadre champêtre a sans aucun doute aussi fait la différence.