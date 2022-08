Pour Lora Henno, 21 ans, ce lundi 29 août sonnait l’heure de la première rentrée dans ses fonctions d’institutrice primaire. Il y avait évidemment un peu de stress, mais il s’est vite estompé.

«Pas trop perdue»

Après un bachelier achevé en juin à la HEH de Tournai, Lora a donc eu l’occasion de travailler directement et elle sera d’ailleurs sur plusieurs fronts dès le début de cette année scolaire. Elle a des heures de morale dans plusieurs implantations."J’ai aussi obtenu un mi-temps comme aide en P3-P4 ici à Stambruges et j’ai également des heures en P1-P2, toujours à Stambruges, en accompagnement personnalisé et en FLA, dispositif pour français langue d’apprentissage".

Pour Lora, exercer cette profession est une vocation: " Il n’y a pas d’enseignants dans la famille. Je veux faire ce métier depuis longtemps. J’ai déjà pris part plusieurs fois aux plaines de vacances comme monitrice ici à Stambruges. Je ne suis donc pas trop perdue. J’avais effectué mon stage à Basècles et tout s’était bien passé. Je vais d’ailleurs donner des cours à Basècles également".

L’appréhension de la première heure

Originaire de Blaton, Lora nourrissait bien une petite appréhension, principalement en songeant à la première heure de cours:"J’ai donné cours de morale et le stress est vite parti. Je vais donner cours dans toutes les années primaires. En matière de gestion de classe, j’appréhende peut-être un peu plus d’être avec les plus grands, mais ça se passera bien!"

Lora a préparé cette première rentrée scolaire pendant les vacances dès qu’elle a connu ses attributions."Concernant ma fonction en P3-P4, je viens en appoint de l’institutrice pour m’occuper des élèves à ses côtés. Il y en a 27 dans cette classe et il pourra arriver qu’on la sépare en deux".

Sourire aux lèvres, Lora n’a visiblement pas tardé à se fondre dans son premier environnement professionnel.