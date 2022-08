« Nous avons été alertés pour un feu de chalet, confie le capitaine Lionel Hanuise. Il s’agissait d’une annexe de l’habitation, d’un bâtiment séparé de la maison. Il n’y a pas eu de risque d’extension du feu, qui a été rapidement circonscrit. Nous avons dépêché une autopompe, une citerne et un véhicule d’officier. Le chalet a été complètement détruit. On ignore encore les causes du départ de feu. Il n’y a pas eu de blessé. »

Le propriétaire se demandait aussi ce qui avait pu causer l’incendie. « C’est un atelier de travail comme il y en a chez beaucoup de particuliers. Est-ce le soleil? Ou des produits? Je ne sais pas encore. »

La circulation a été déviée de part et d’autre du lieu du sinistre par la police.