Faut-il enlever le revêtement imperméables des cours de récré à Beloeil ?

"Quand la pluie arrive, souvent sous forme d’orages, elle ne parvient pas à s’infiltrer dans nos sols trop largement goudronnés, bétonnés et donc étanchéisés. Ce problème de ruissellement est à l’origine d’inondations. De gros efforts sont effectués pour conscientiser nos jeunes, notamment en milieu scolaire. C’est le cas via le conseil communal des enfants. Ne serait-il pas opportun de faire comme à Lille, à savoir retirer le goudron et les autres revêtements imperméables dans les cours de récréation? On pourrait y créer des îlots de fraîcheur et des espaces nature, en plantant des arbres par exemple."

L’échevine de l’Enseignement, Alicia Vandenabeele (PS), a répondu que de grands espaces verts existaient déjà dans les cours:"A Thumaide, on va aménager un espace complémentaire plus vert afin de faire respirer un peu l’école. Maintenant, concernant les revêtements, nous avons un pays pluvieux et les parents d’enfants en bas âge ne sont pas forcément contents de les reprendre avec de la boue. Nous allons sonder les équipes pour voir les attentes et les besoins dans les écoles. Il ne s’agit pas d’imposer, sinon, ça ne fonctionnera pas. À Belœil, il y a un grand espace vert derrière l’école mais il est peu utilisé. Il l’est par beau temps, mais pas quand il fait mauvais."

Mieux communiquer autour du chèque mazout

La deuxième question de Pierre Marie Sprockeels portait sur le chèque mazout. Le conseiller estime qu’encore une fois, la fracture numérique va pénaliser certains citoyens."La procédure d’obtention du paiement de ce chèque suppose la maîtrise d’outils informatiques. Un smartphone ne suffit pas. La commune ne pourrait-elle pas mettre en place des permanences dans les villages?"

Le bourgmestre, Luc Vansaingèle, a signalé que plusieurs services communaux fournissaient les documents par la poste aux citoyens qui en font la demande."Si quelqu’un nous sollicite, on va l’aider et on va même aller chez la personne si elle ne sait pas se déplacer. Personne n’est laissé sur le carreau. Maintenant, les permanences dans tous les villages, ce n’est pas possible."