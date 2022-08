"Déjà, faire adopter par tout le monde un même graphisme concernant tous les courriers sortants n'a pas été évident. Il a fallu un an environ pour y parvenir."

Le collège a voulu aller plus loin en demandant des esquisses d'un nouveau logo à la société Fokus product, qui avait remporté le marché. En avril, le collège a validé le nouveau logo."Attention, il ne va pas se substituer aux armoiries de la commune qui portent le blason de la famille de Ligne. Il s'agit simplement ici de donner une image plus dynamique et en même temps cadrée de l'administration",a précisé l'échevine.

Le personnel communal a d'ailleurs eu son mot à dire puisque c'est lui qui va l'utiliser le plus."Le but était de doter la commune d'un logo cadré et structuré qu'on retrouvera partout. Le blason fait partie de l'image de la commune mais certains de nos concitoyens trouvent qu'il est trop attaché au village de Beloeil et d'autres estiment qu'il donne une image un peu vieillotte."

Le logo, représentant la lettre B, conserve les couleurs de Beloeil, le jaune et le rouge. Il sera présent sur les papiers à en-tête, les enveloppes, sur les cartes de visite et sur les signatures des mails notamment. Les véhicules communaux seront eux aussi ornés du nouveau logo d'ici une bonne quinzaine de jours.

Six mois pour être intégré partout

"Nous avons opté pour un B de Beloeil dynamique avec cette courbe qui part vers l'horizon et qui représente l'avenir. Nous avions envisagé d'englober dans le logo une référence à la nature, mais nous avons finalement tranché pour quelque chose de plus simple, a confié l'échevine.Il nous faudra environ six mois pour l'implémenter dans tous les services. On peut tabler sur janvier pour que le logo soit vraiment présent partout. Il faut savoir que nous épuiserons d'abord nos stocks de papier pour éviter tout gaspillage avant d'utiliser le nouveau logo."

Ce dernier a été plébiscité à l'unanimité.