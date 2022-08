Le conseil communal de Beloeil met sa reine d'Europe à l'honneur

C’est avec des trémolos dans la voix que le bourgmestre, Luc Vansaingèle, a dit quelques mots à l’adresse de la jeune championne tandis que l’échevin des Sports, Anthony Basilico, a énuméré le palmarès déjà bien fourni de Lilou, qui affiche un mental d’acier. Nul doute qu’elle fera très vite reparler d’elle grâce à ses performances.

Consommations d’eau sous la loupe

Après cette entrée en matière pour le moins plaisante, les conseillers ont repris leurs devoirs habituels avec notamment l’examen d’un point concernant l’implantation d’un service de comptage intelligent des consommations d’eau au niveau de plusieurs sites et bâtiments communaux. La SWDE propose un nouveau service qui donne l’alerte en cas de fuites et consommations gargantuesques.

Les endroits problématiques concernés ont été identifiés: école communale, salle des fêtes, maison communale et hall des sports (tous à Basècles), salle polyvalente de Belœil, école communale rue d’Harchies à Grandglise, centre culturel et stade Louis Duhant de Quevaucamps et enfin école communale de Thumaide.

"Vous parlez d’endroits problématiques. Le gymnase de Stambruges et le complexe sportif de Thumaide ne sont pas repris", a indiqué Bastien Marlot, chef de file Pour l’avenir.

"Les relevés ont été effectués en mai et sur ces deux sites, la consommation relevée était identique à celle des années antérieures, a répondu Michel Dubois (Bel’Elan), échevin des Finances.Nous n’avons repris que les endroits où il y a du questionnement. Avec ce système, nous serons avertis par exemple s’il y a une fuite, problème qui s’était produit au terrain de Quevaucamps."

Bastien Marlot a formulé une autre demande:"En cas de dysfonctionnement observé lors des relevés annuels sur un site non répertorié, ce dernier pourra-t-il être ajouté à la liste?"Réponse affirmative de l’échevin.

La commune va donc faire appel au nouveau service de la SWDE,Easyconso.Le coût de l’opération se monte à 14400 € HTVA et court sur 5 ans.