Le spectacle Pinocchio ajoute deux séances à Beloeil

Depuis une semaine et jusqu’au 21 août inclus, le parc du château de Belœil se transforme trois fois par soirée en un théâtre géant. Une soixantaine de comédiens y performent et donnent vie à Pinocchio. Les ficelles de cette marionnette au long nez semblent être bien tirées, puisque deux séances ont été ajoutées: ce samedi à 19h30 et dimanche à 19h.