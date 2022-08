Des jeunes au service de la collectivité à Beloeil

Douze jeunes ont été engagés durant quinze jours afin de réaliser de petits travaux dans leur environnement proche. Six ont été occupés en juillet et six autres le sont en ce mois d’août.

Les six jobistes de juillet ont entrepris différentes tâches en compagnie des équipes du service Travaux. Un duo d’étudiants s’est par exemple investi dans la valorisation des espaces verts de la commune, comme la réalisation des parterres et leur entretien.

Auprès des personnes âgées

Deux autres jeunes ont procédé à la mise en peinture de locaux et au rafraîchissement de certaines structures utilisées lors des événements communaux.

Enfin, une troisième équipe de deux étudiants a été mobilisée à la maison de reposLes Bruyèresde Grandglise afin d’apporter une aide aux personnes âgées durant leurs activités.

En ce mois d’août, six autres jeunes prennent donc le relais et s’investissent à leur tour en faveur de Belœil et de ses habitants.