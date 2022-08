Pinocchio bien préparé à monter sur scène à Belœil

Parmi les comédiens, acrobates et jongleurs se cachent plusieurs Pinocchio. Louise:"Quand on m’a dit que j’allais incarner ce rôle, je me suis waouh. Mais c’est quand même dur, surtout au niveau physique". Lilou:"C’est une grande responsabilité".

L’année dernière, à l’occasion de l’adaptation du Petit Chaperon Rouge, Xavier Sourdeau avait pris les traits d’un bonimenteur. Le public pourra retrouver le clown tournaisien sur le parcours déambulatoire."Je joue Stromboli, un marionnettiste ambulant qui fera du pantin son prisonnier. On a réfléchi avec Luc Petit et Jean-Louis Godet à ce personnage. C’est un peu une sorte de fakir. Je m’amuse beaucoup".