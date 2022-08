Partout où il passe, le metteur en scène Luc Petit éblouit le public avec ses spectacles grandioses. Plus qu’un magicien, cet alchimiste des arts de la scène jouit d’une renommée qui dépasse largement les frontières belges.

Plusieurs de ses créations, comme l’opéra Décrocher la Lune, le son et lumière Origin aux grottes de Han ou encore le show époustouflant Inferno sur le champ de bataille de Waterloo, ont été auréolés de multiples prix à l’échelon international. Cet été, le directeur artistique tournaisien et son équipe de l’ASBL Les Nocturnales investissent le somptueux écrin du château des princes de Ligne, à Belœil.

L’histoire du conte réinventée

Un parcours déambulatoire magique amènera les spectateurs à se replonger dans les aventures du facétieux Pinocchio, du 4 au 21 août. Un classique indémodable.

La célèbre marionnette, née de l’imagination du feuilletoniste italien Carlo Collodi en 1881, reprendra vie dans les jardins à la française du "petit Versailles belge".

" Ce personnage parle à toutes les générations. Si l’on a tous en tête le dessin animé de Disney, c’est à la base un conte populaire qui a été écrit pour des adultes.Le gros challenge a été de réinventer l’histoire afin de proposer un spectacle très familial, accessible aux petits comme aux grands", explique Luc Petit, qui retrouve avec plaisir sa région natale de Wallonie picarde.

Le metteur en scène n’en est pas à son coup d’essai dans le parc du château de Belœil, après une première expérience en 2018 avec les Féeries puis en signant, l’été dernier, l’adaptation du Petit chaperon rouge.

" La formule testée pour la réinterprétation du conte de Perrault, avec des représentations étalées sur une quinzaine de jours, avait séduit beaucoup de monde (NDLR: 10000 personnes, alors que les jauges étaient réduites à cause du Covid).On est donc parti sur le même principe, mais avec des tableaux plus diversifiés et davantage de comédiens."

En tout, une soixantaine d’acteurs, danseurs, acrobates, magiciens, jongleurs, joueurs de feu… réveilleront le pantin Pinocchio. Une union sacrée pour que ce singulier morceau de bois se transforme, par la grâce de la Fée bleue, en ce petit garçon tant désiré par Geppetto.

" On fera voyager les spectateurs à travers des univers très variés: la naissance de Pinocchio, l’atelier de Geppetto, l’île aux jouets, le cirque Stromboli ou encore la rencontre avec la baleine. Un comédien, qui prendra les traits de Jiminy Cricket, guidera, tel un maître de cérémonie, le public d’une scène à l’autre (NDLR: il y en aura neuf). J’ai beaucoup travaillé sur cet aspect, en veillant à ce que chaque jardin corresponde à une ambiance différente."

Le spectacle, sorte de cinéma théâtralisé où la musique accompagnera en permanence le public, a nécessité un an de préparation.

" Je tiens à souligner le soutien apporté par le Fonds Lemay et par nos sponsors. Sans ces aides, il serait impossible de mettre sur pied un tel événement, qui implique une centaine de personnes, en rentrant dans nos frais. C’est une belle marque de reconnaissance pour ce que je fais depuis des années pour ma région."

Fier de ses racines, Luc Petit ne manque jamais une occasion de faire appel à " des acteurs de Wallonie picarde qui l’ont toujours aidé."

Le directeur artistique s’est de nouveau entouré, pour l’adaptation de l’œuvre de Collodi, du Tournaisien Jean-Louis Godet, déjà auteur d’un excellent travail de réécriture sur sa "Tournai d’été" (2020) ainsi que sur l’opéra du Petit chaperon rouge. " L’école Le Saulchoir (Tournai) a apporté sa pierre à l’édifice en concevant des grandes marionnettes. Le clown magicien Xavier Sourdeau viendra amuser le public alors que du côté des danseurs, on retrouvera notamment l’école athoise La maison des Vaillantines.Il y a un côté affectif important de jouer dans ma région, où je ressens une petite pression supplémentaire", nous glisse M. Petit.

Les élèves des Vaillantines se plaisent dans leurs costumes

Spécialisé dans les arts du spectacle, le centre de loisirs athois pour enfants, Les Vaillantines, a été contacté par la production de Luc Petit. 25 jeunes sont répartis entre les scènes de "Lîle aux jouets" et "L’atelier de Gepetto".

C’est un heureux hasard?

Véronique Miroir, directrice: J’ai eu un contact avec Léopold Strepenne, l’assistant artistique du spectacle. Je ne sais pas comment ça se fait (rire). Il m’a téléphoné. Je pense que l’équipe a notamment dans ses objectifs de mêler des artistes professionnels et des amateurs régionaux. C’est un magnifique échange, surtout pour les jeunes.

Et de magnifiques costumes…

V.M: Oui, ils sont obligés de les porter (rire). D’habitude, lors de nos représentations, ils chicanent toujours.

Est-ce que les déguisements vous plaisent quand même?

Emma, dans la peau d’un vilain garnement: Oui, j’aime bien tout ce qui est farfelu. Je m’amuse. C’est un peu spécial qu’on ait des poils (en montrant la fourrure de ses guêtres).

C’est une première expérience?

Lili, une des onze artistes incarnant Pinocchio:Pour moi, oui. C’est quand même stressant. J’ai un nœud papillon qui me dérange un peu (rire). Je joue Pinocchio qui n’est pas sage, donc il attrape des oreilles d’âne. Je dois aussi aller dans une bulle au milieu de l’eau.