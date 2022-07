Entre une équipe de P1 ambitieuse et une D3 qui a évité de peu la culbute en mai dernier, la marge ne devrait pas être si grande. Oui mais voilà, le CS Brainois a consenti les efforts nécessaires pour ne plus vivre pareille mésaventure à l’échelon nationale à la fin de cette nouvelle saison. Ainsi, parmi ses nombreux transferts, figurent des éléments étant passés par la D2 ACFF via la REAL, Ganshoren ou Rebecq. Des références qui doivent obligatoirement appeler les Unionistes à la prudence. "Braine est une bonne équipe placée sous les ordres d’Olivier Suray avec qui j’ai joué par le passé… Ce match est une rencontre amicale améliorée car la Coupe n’est pas l’objectif du club, lequel est surtout centré sur le championnat. D’ailleurs, je ne prendrai pas de risque avec des joueurs légèrement touchés, comme Simon Wantiez. Et d’autres sont toujours en vacances, comme mon frère Mourad ou Vanveuren. On fera donc avec les forces vives actuelles. On jouera sérieusement et on verra si cela nous mènera au tour suivant, à Meux, ou pas",narre le coach Chems-Eddine El Araïchi.

Pour ce premier rendez-vous officiel de cette nouvelle campagne, le successeur de Sébastien Terlin a convoqué l’effectif suivant pour se rendre du côté de Braine-l’Alleud: Petron, Willocq, Fretin, Beugnies, Lericque, Aneddam, Leclercq, G. Wantiez, Mouquet, Garcia Rendon, Henry, Petta, Laï, Falzone, Romano, Flammia et Verstraeten.