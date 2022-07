Si vous cherchez une école dans le réseau communal, sachez qu’il existe cinq implantations sur le territoire belœillois: Basècles, Belœil, Grandglise, Stambruges et Thumaide. Ces différentes structures totalisaient, lors de la défunte année scolaire, 188 élèves en maternelle et 297 enfants en primaire, avec un encadrement assuré par plus de 70 enseignants.

Face à des bâtiments qui ne sont plus de toute première jeunesse, la Commune de Belœil entend peu à peu les moderniser, en partant notamment à la chasse aux subsides. Parmi les bénéficiaires, l’école communale de Basècles s’est récemment vue attribuer une enveloppe de 432 000 € de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour la construction d’un nouveau réfectoire.

L’autre ambition, c’est d’accroître la visibilité des établissements par le biais de nouveaux outils. À ce titre, les panneaux d’accueil installés sur les façades ont été remplacés tandis qu’un nouveau site internet vient d’être développé.

Très bien structuré, le site www.enseignement-communal-beloeil.be offre aux internautes un accès à une foule d’informations. On peut y retrouver une présentation et un descriptif détaillé de chacune des cinq implantations, des informations pratiques sur la vie scolaire (piscines, transports, garderies, accueil extrascolaire…), les projets éducatif et pédagogique du réseau communal ou encore le menu de la semaine.

Les directions se tiennent à la disposition des parents, sachant que les inscriptions prendront cours à partir du 16 août (sur rendez-vous uniquement).

Renseignementspour le groupe scolaire de Basècles (incluant l’école de Thumaide) auprès de Mme Sophie Pelegrin: 069/57.77.51; ecole.communale.basecles@skynet.be et pour les implantations de Belœil, Stambruges et Grandglise auprès de Mme Sophie Delfosse: 069/68.98.73; ecole.communale.beloeil@skynet.be