Il s’agit d’un homme originaire de l’entité de Bernissart. Selon nos informations, il est arrivé sur place en voiture avant d’en descendre et de se positionner sur les rails à l’approche du train.

Le trafic ferroviaire a été interrompu entre Tournai et Saint-Ghislain, le temps bien entendu pour les services de secours de se rendre sur place mais aussi pour qu’Infrabel vérifie l’état des infrastructures et que la SNCB envoie des équipes afin de remplacer le conducteur du train. Les personnes qui se trouvaient dans le train ont été prises en charge et évacuées.

L’autorisation de reprendre le trafic ferroviaire a été donnée vers 18h30.