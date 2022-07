Aubechies: il a plu à l’intérieur de la magnifique église romane

Le projet de rénovation de la toiture de l’église Saint-Géry d’Aubechies revient régulièrement sur la table du conseil communal de Belœil. Il y a un peu plus d’un an, Benoît Delplanque, conseiller "Pour l’Avenir", avait interrogé la majorité sur la non-attribution du marché public, et ce quatre ans après les premières démarches administratives…