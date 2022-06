Grandglise : les caravanes de l'ancien camping seront évacuées

Propriétaire du terrain, la Commune a décidé de prendre le taureau par les cornes en vue de remettre en ordre le site, qui recèle un beau potentiel de développement.

Aucun projet concret

Un budget estimé à un peu plus de 35000€ sera consenti pour le démantèlement et l’évacuation des caravanes. Les élus ont approuvé à l’unanimité le marché public.

" Nous devons rendre l’ancien camping de Grandglise le plus propre possible, et rapidement. Le travail relatif à l’enlèvement et au concassage de ces structures sera réalisé par une entreprise spécialisée ", souligne l’échevin Dany Leturcq (PS). Le conseiller de l’opposition Bastien Marlot, qui a de toute évidence un œuf à peler avec l’échevin du Tourisme Anthony Basilico, l’a vivement interpellé sur ses dernières déclarations dans la presse par rapport à la revitalisation du domaine des Roches Rouges.

" En novembre 2021, vous évoquiez des propositions d’investisseurs pour le développement touristique du site. Quels sont les projets? Le collège en a-t-il eu connaissance? Si l’intérêt est concret, ce n’est pas à la Commune à prendre en charge les frais d’évacuation des caravanes ", soutient le chef de file libéral.

C’est le bourgmestre Luc Vansaingèle qui a pris le soin de répondre en affirmant que la volonté de la majorité était d’assainir les lieux.

" Le choix du futur projet pour l’ancien camping n’a pas été déterminé ."

" Je constate une fois de plus qu’il s’agissait d’un effet d’annonce ", a réagi M. Marlot. " Le conseil communal n’est pas un lieu de pugilat et de folklore politique ", lui a répondu le maïeur socialiste. Cette intervention a fait sortir de ses gonds le conseiller de la minorité, qui a renvoyé les propos dans le camp des membres du collège.

De tels accrochages sont assez rares lors des séances du conseil communal, où les débats sont généralement apaisés et constructifs.