Des places de parking pour 8 bornes électriques

Ideta bénéficiera de ces emplacements durant 10 ans à partir du 1er janvier 2023. Par la suite, l’idée sera de les mettre en concession à l’opérateur privé qui sera désigné à l’issue du marché public. C’est cette entreprise qui se chargera de l’installation et de la mise en service des différentes infrastructures.

Le rôle de la Commune de Belœil sera de veiller à ce que les places dévolues aux bornes de rechargement soient en parfait état et puissent être identifiées. Dans les rangs de la minorité, Alain Carion (Pour l’Avenir) se réjouit des avancées mais la localisation de la borne à Belœil, près de la place, ne lui apparaît pas la plus opportune. " Il aurait été plus judicieux de la placer en face de l’Office du tourisme."

L’échevin de l’Environnement, Dany Leturcq, a mis en exergue la nécessité de disposer d’un accès facile au raccordement d’ORES. " Je pense qu’il faut aussi avoir un réseau de 400 volts pour pouvoir aménager une borne, avec des distances à respecter ", a embrayé le maïeur.

Pierre-Marie Sprockeels (CAP Belœil) a quant à lui exprimé ses inquiétudes vis-à-vis d’Ideta, qui lancera le marché public.

" C’est quand même curieux de confier la gestion de ce dossier à une intercommunale qui semble s’être désengagée en mettant hors-service des bornes électriques, " dit-il avec un air perplexe.