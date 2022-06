Quevaucamps: un feu d’artifice de couleurs dans le jardin «so british» de Pierre et Jeannette

©ÉdA

Au fil des années, le jardin de ce couple de passionnés s’est enrichi de nouvelles plantes ramenées de leurs voyages, de leurs visites de roseraies ou de domaines en Allemagne, en Belgique, en France ainsi qu’au Royaume-Uni.

" Je me suis découvert une passion pour les fleurs lors mon premier séjour en Angleterre, en 1988. Depuis lors, j’y retourne au moins une fois par an avec mon épouse. Le charme et la sérénité qui se dégagent des jardins anglais, c’est quelque chose d’incomparable.

On a commencé à rapatrier des variétés de plantes herbacées (vivaces) que l’on n’avait jamais vues, car elles étaient introuvables en Belgique: des euphorbes, des achillées, des asters… ", nous dit Pierre, dont le métier de médecin dentiste ne le prédestinait pas à épouser ce chemin.

Rosiers et clématites, les stars du jardin

©ÉdA

Leur amour des terres britanniques a naturellement conduit le couple de Belœillois à aménager un (splendide) jardin d’inspiration anglaise.

Parmi les plantes les plus emblématiques, les rosiers à petites fleurs et en bouquets occupent chez eux une place de choix avec une cinquantaine de plants, dont certaines variétés très rares et anciennes.

Le havre de paix "so british" de Pierre et Jeannette est notamment agrémenté de rosiers multi-floras redécouverts dans la roseraie allemande de Sangerhauser, après la chute du mur de Berlin (1989).

L’autre star, ce sont les clématites (plus de 60 variétés différentes!), de superbes grimpantes aux fleurs généreuses en forme d’étoiles qui se marient à merveille avec les rosiers.

«Le culte de la beauté»

©ÉdA

L’ensemble, mêlant également des arbustes et autres essences vivaces (azalées, rhododendrons, viburnums, cornus…), offre un festival de couleurs autour des pelouses où il est agréable de flâner.

" Le culte de la beauté est très important dans un jardin. Il faut absolument éviter de tomber dans la monotonie en ne privilégiant qu’un seul type de fleurs. Grâce à l’association d’arbustes et de plantes dont les périodes de floraison se suivent, on peut contempler un jardin coloré toute l’année ", souligne notre interlocuteur.

Des visites ces deux prochains week-ends

©ÉdA

Parce que Pierre et Jeannette sont aussi dans la transmission, ils ouvrent avec bonheur leur éden au grand public. Les week-ends des 18-19 et 25-26 juin, leur jardin anglais peut être visité sans rendez-vous de 10h à 12h et de 14h à 18h.

" On a tellement de plaisir à profiter de notre jardin qu’on veut le partager avec les citoyens.En plus, c’est la meilleure période de l’année pour admirer les rosiers, qui sont en pleine floraison. On demande une petite participation de 2 € au profit des Battantes de Quevaucamps, qui s’impliquent en faveur de la lutte contre le cancer. "

Des visites sont envisageables à d’autres dates pour les groupes de minimum 10 personnes.

Infos: 069/ 87.53.31; pierre.debouvrie@icloud.com