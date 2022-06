Belœil: l’ancienne fonderie Jadot régulièrement visitée, en toute illégalité

" La zone de police est régulièrement mobilisée pour des intrusions dans les bâtiments. Dernièrement, ce sont les pompiers qui ont dû intervenir pour un début d’incendie ", signale le bourgmestre de Belœil, Luc Vansaingèle.

En accord avec le propriétaire de cette ancienne fonderie, la Commune fera installer prochainement des panneaux afin de prévenir ceux qui seraient tentés de s’aventurer à l’intérieur des dangers encourus. Les infrastructures, désaffectées depuis la fin des années 90, présentent des risques d’effondrement en raison de leur état de dégradation.

L’administration communale de Belœil en appelle au bon sens des citoyens pour éviter un accident grave. Créés en 1909, les établissements Jadot ont employé jusqu’à 300 personnes au moment de son apogée dans les années 60.

Le site pourrait accueillir des panneaux solaires

Active dans la fabrication de pièces métalliques et de cœurs de croisement de chemin de fer, la fonderie Jadot a connu son premier coup d’arrêt en 1991.

Après sa faillite prononcée par le tribunal de commerce de Tournai, l’entreprise industrielle a été rachetée par Geap International, un groupe à capitaux indo-arabes établi à Dubaï.

Une reprise qui n’a pas permis de pérenniser l’activité puisqu’en 1997, son actionnaire majoritaire fut contraint de déposer le bilan. Soixante travailleurs s’étaient alors retrouvés sur le carreau. Plus de vingt ans plus tard, on est toujours en droit de se demander quel sera le sort réservé au site, dont le sol est pollué. Un sérieux obstacle pour les éventuels promoteurs intéressés par le réaménagement des lieux.

On voit mal comment une réhabilitation des infrastructures existantes est possible compte tenu de l’ampleur de la tâche et de la difficulté de reconvertir des vieux bâtiments industriels.

" Nous avons appris que le site pourrait être assaini et accueillir des panneaux solaires sur une partie des installations, qui seraient démolies ", précise le maïeur Luc Vansaingèle.