"Durant la collecte, on a même approvisionné certains ambassadeurs Be WaPP avec des bouteilles d’eau et des gobelets à usage unique! Pourquoi ne pas avoir utilisé les gobelets réutilisables communaux ? À ma connaissance, ils n’ont été utilisés qu’à de rares occasions, comme Belœil plage. Combien de fois ces gobelets ont été empruntés? Sur le site internet de la commune, j’ai beau chercher, je ne trouve pas le service à contacter pour introduire une demande".

Fanny Renco aimerait que le citoyen soit mieux éclairé quant aux démarches à introduire.

"Ceci pour les utiliser davantage lors d’événements communaux pour atteindre les objectifs du zéro déchet.Je me fais le relais de citoyens qui ont participé au ramassage Be WaPP le 7 mai mais qui le font aussi à d’autres moments de l’année".

Tempête dans un gobelet

Le bourgmestre, Luc Vansaingèle, a précisé que ce rassemblement avait réuni 25 personnes : "Ce qui est peu et insuffisant pour gérer l’incivisme des gens. Maintenant, le service Propreté de la commune fait preuve de dynamisme tout au long de l’année.Les ambassadeurs viennent apporter leur concours.

Concernant le petit-déjeuner, il comportait des produits locaux mais il est difficile de savoir à l’avance combien il y aura de participants. Des produits de la grande distribution ont complété les produits locaux. Le but n’était pas ici d’organiser un petit-déjeuner zéro déchet. Durant le périple, une équipe a sollicité les services techniques pour avoir de l’eau. Tout ce qu’on a pu trouver à ce moment, ce sont des bouteilles d’1 litre en verre et des gobelets non réutilisables que nous avions sous la main. Les participants avaient accepté et il est dommage maintenant de le regretter".

Le bourgmestre a rappelé qu’un règlement est en vigueur: " Ils sont réservés à des manifestations importantes et sont placés dans des caisses de 100. Ici, l’événement n’était pas approprié. Pendant deux ans, aucun événement n’a pu avoir lieu. Ce soir, lors du conseil communal, on utilise des verres en verre.Au final, c’est un peu une tempête dans un gobelet".

Fanny Renco a insisté pour savoir ce qu’il en était de la communication sur le site communal : " Beaucoup d’organisateurs sont en demande, mais si on ne sait pas comment procéder…"

Elle a sollicité de revenir sur le sujet à huis clos, "toujours à propos de ma question orale soumise au directeur général.Le principe de démocratie a été mis en cause".

Le bourgmestre a indiqué que la communication allait être retravaillée au sujet des gobelets.