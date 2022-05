Rue des Écoles à Basècles, afin de permettre aux parents de déposer leurs enfants à la crèche, l’interdiction de stationnement est abrogée devant les numéros 15 et 17. Le stationnement sera limité à 30 minutes avec usage du disque.

À Thumaide, rue Ribonfosse, il s’agit de modifier la zone d’agglomération "pour limiter la vitesse excessive à l’entrée du virage en direction et venant de l’incinérateur", a indiqué le bourgmestre.

Une mesure d’interdiction aux plus de 3,5 tonnes, sauf desserte locale, a été prise à Ellignies et à Aubechies rues du Vert Marais, du Pilori, d’Ellignies et de Blicquy pour, comme l’a expliqué le bourgmestre, "répondre à une demande de Leuze qui a pris les mêmes dispositions pour éviter ainsi le charroi non local qui voudrait éviter les taxes de, circulation et encombrer les axes non destinés à ce transport".

À Quevaucamps, rue Vandervelde, des zones d’évitement vont être installées. "Ceci de manière à limiter la vitesse des conducteurs qui utilisent cette voirie comme raccourci entre la chaussée Brunehaut et le carrefour de la Bécasse. Ces zones seront marquées par des demi-bordures, a dit Luc Vansaingèle. En d’autres endroits, nous avons placé des bacs mais certains conducteurs ne s’en soucient pas et les emboutissent".

Bastien Marlot (Pour l’avenir) a souhaité intervenir à propos des marquages au sol et de l’utilisation de peintures. "Ce n’est pas une critique et il arrive d’avoir un jour sans, mais il faudrait rectifier le tir à la rue des Meuniers à Stambruges à la sortie du village vers le Lancier. Mieux vaut ne pas suivre actuellement le traçage du milieu".

Luc Vansaingèle a pris note: "La commune fait de manière globale ce qu’elle peut en matière de mobilité mais l’incivisme reste criant. Les pirates de la route restent difficiles à contrôler. Partout dans l’entité, les gens se plaignent de la vitesse".