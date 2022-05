Belœil: le bourgmestre changera de visage après les élections de 2024

" Je ne veux pas m’accrocher à mon poste, car j’estime que deux législatures comme bourgmestre, c’est suffisant pour conduire des projets. Il convient de renouveler les idées en laissant la place à d’autres. J’aurai déjà un certain âge (69 ans) en 2024 et j’espère qu’il y aura un élu plus jeune pour reprendre le flambeau, si possible au PS ", nous dit M. Vansaingèle en esquissant un petit sourire.

S’il n’enfilera plus l’écharpe mayorale dans un peu plus de deux ans, cela ne veut pas dire que le nom du Basèclois disparaîtra des bulletins électoraux.

Encore candidat en 2024?

" À vrai dire, je ne sais pas encore si je serais candidat. On pourrait par exemple envisager que je pousse la liste si l’on a besoin de moi mais ça ne sera pas à n’importe quel prix! Pour me mettre à disposition de mon parti, il faudra que la liste me convienne et qu’il y ait un beau projet communal derrière. " Malgré la perte de deux sièges en 2018, le PS demeure avec ses dix élus le premier parti de la commune de Belœil. Ces trois dernières décennies, seule une coalition MR-cdH (2006-2012) a réussi à briser l’hégémonie du parti à la rose, qui connut ses heures de gloire sous le règne d’Édouard Dufrasnes (18 ans de majorité absolue).

Dans l’hypothèse où les troupes socialistes gardent la main (avec M. Vansaingèle comme candidat?) au sein d’une nouvelle majorité en 2024, qu’adviendra-t-il si le maïeur sortant venait à rafler le plus de suffrages? " Cela ne changera rien à mon choix personnel ", affirme celui qui a succédé au libéral Alain Carion il y a près de dix ans.

«Notre fonction est devenue très lourde»

Lorsqu’il a pris les rênes de l’entité belœilloise, M. Vansaingèle avait déjà exercé deux mandats de conseiller communal: le premier sur les bancs de la majorité entre 1994 à 2000 et le second dans l’opposition, de 2006 à 2012.

Un investissement important mais sans commune mesure avec la charge qui incombe à un maïeur. " Cette fonction est devenue très lourde, en raison de la crise Covid et du changement des mentalités parmi la population. Les citoyens sont de plus en plus revendicatifs et ont tendance à se plaindre de tout. C’est une évolution générale dans notre société. Il y a peu de reconnaissance et de valorisation par rapport au travail de bourgmestre et de l’administration communale ", regrette Luc Vansaingèle, tout en déplorant les contraintes administratives qui pèsent de plus en plus sur la vie des Communes. " Du côté des administrations régionales et fédérales, on a davantage affaire à des contrôleurs qu’à des acteurs… "

«Encore pas mal de pain sur la planche»

Consacrer plus de temps à ses proches et poursuivre la pratique d’une activité physique (marche), c’est ce à quoi M. Vansaingèle aspire après son mayorat. " D’ici là, il y a encore bien du pain sur la planche avec des projets que j’ai à cœur de mener à bien: la finalisation prochaine des travaux de réfection de la rue de Péruwelz, la revitalisation de la place de Basècles, la mise en conformité du home du CPAS, l’isolation de nos bâtiments ou encore la construction d’un réfectoire à l’école communale de Basècles."