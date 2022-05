Wallonie picarde : pompier, souvent une affaire de famille

Ses hommes ont tenu à lui rendre hommage en organisant un déjeuner. L’émotion est à son comble. Les visages sont graves, concentrés.

"C’est un mauvais jour, dans le sens où nous quittons un lieu dans lequel nous avons vécu tellement de choses, des bonnes comme des moins bonnes.

Des tas de moments à se côtoyer, à prendre du plaisir dans ce que nous faisions, avec toujours cette volonté d’agir au mieux lors de chaque intervention".

Un petit regard dans le rétroviseur. Le temps passe vite. "Ce jeudi 5 mai, ça aurait fait 32 ans que nous sommes installés ici au poste de la rue Gaston Destrebecq, poursuit José. C’était en 1990. Auparavant, les pompiers de Basècles disposaient d’un local à la Porte à Camp, dans un ancien hangar à patates. J’ai commencé en 1987 et je dirigeais le poste de Basècles depuis 2010. À l’époque, c’était encore la commune qui gérait le service, avant l’arrivée de la zone de secours de Wallonie picarde en 2015".

Parfois un goût d’inachevé

José regarde aussi vers l’avenir. Il reconnaît que la nouvelle caserne sera plus grande, plus fonctionnelle. "J’espère simplement qu’on pourra y retrouver le même état d’esprit que celui qui régnait ici. À Basècles, nous étions comme une petite famille. Il y a beaucoup de fils qui marchent dans les pas de leur père, ce qui accroît encore cet esprit familial".

S’il devait ouvrir la boîte à anecdotes, José Recuero aurait du mal à faire court. Mais il y en a une qui rejaillit plus particulièrement: "C’était lors d’un incendie d’un hangar de stockage des encombrants chez Ipalle, à l’incinérateur de Thumaide. Il s’agissait d’une des premières interventions de mon neveu, qui est malheureusement décédé des suites d’une maladie à 28 ans. Nous sommes entrés dans le feu et il me tenait en me disant: tonton, ne me lâche pas, ne me lâche pas! Il mesurait 1m90 mais avait besoin d’être rassuré.

L’intervention s’est bien terminée. Je n’ai jamais oublié cet instant".

Des moments de satisfaction, il y en a beaucoup et heureusement. Mais il y a des interventions douloureuses aussi. " Vous savez, quand des enfants ou des adolescents restent sur le carreau, vous avez toujours un goût d’inachevé".

Les élèves des écoles de Basècles étaient également présents pour applaudir les pompiers et leur dire merci, tandis que la clique des pompiers entamait son hommage. Musical, bien entendu.

Connus de tous

Aux abords de la nouvelle caserne de Blaton, des badauds, des proches aussi, comme Christine De Wolf, qui n’est autre que l’épouse de José Recuero. "Les pompiers ont besoin de notre soutien, particulièrement aujourd’hui car beaucoup sont émus.Au sein de leur caserne, ils forment une famille, confie Christine. La population les connaît quasiment tous et ils participent aussi à la vie associative, par exemplepour donner un coup de main lors du carnaval".

Christine sait de quoi et de qui elle parle: "Mickael, notre fils, est pompier professionnel.Il travaille à la caserne de Rebaix depuis l’an dernier. José, lui, va poursuivre comme lieutenant volontaire à Blaton".

Les applaudissements continuent à fuser au passage des pompiers. "Il fait chaud mais j’ai des frissons tellement je suis émue", nous dit cette dame, qui attend l’arrivée du convoi à Blaton. Dans les cœurs aussi, la température est passée d’un extrême à l’autre…