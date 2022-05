Le charme des amaryllis a agi au château de Beloeil...

"Nous n’avons pas encore comptabilisé exactement le nombre de visiteurs, mais c’est clairement une édition exceptionnelle qui a suscité beaucoup d’engouement, indique le prince Henri de Ligne. Ce succès, nous le devons à notre équipe qui, en interne, a œuvré à la bonne préparation de l’événement et qui était encore à pied d’œuvre durant toute la semaine d’exposition. Nous le devons aussi aux participants qui ont fait preuve de créativité avec en point d’orgue les 1500 fleurs installées sur l’eau."

Les amaryllis étaient partout et encore plus visibles que d’habitude puisque leur nombre avait été revu à la hausse.

"Traditionnellement, nous en accueillons plus de 6000. Cette année, il y en avait plus de 8000! , poursuit le prince Henri de Ligne. Elles étaient aussi bien sur l’eau que dans le parc, sur le perron ou dans les différentes pièces du château. Un véritable spectacle pour perpétuer cette belle tradition qui existe au château depuis 32 ans et depuis dix années dans sa formule avec le concours. Il y avait aussi certainement une attente du public de venir au domaine admirer les amaryllis suite à la crise sanitaire."

Par ailleurs, plusieurs représentants régionaux étaient inscrits au concours amaryllis et le prix du public a été décerné à l’IFAPME de Mons.