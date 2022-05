Des boîtes à livres dans des abribus

Ce projet est le fruit d’une collaboration entre le groupe Belœil en Transition, le conseil communal des enfants, le réseau des bibliothèques, le TEC ainsi que les services communaux. Les quatre nouvelles boîtes à livres, qui s’ajoutent aux six autres déjà installées au sein de l’entité princière, ont été fabriquées à partir de caisses et de matériaux de récupération, le tout décoré par les jeunes du conseil des enfants.

Le principe est de pouvoir échanger, donner ou prendre des livres de façon libre et gratuite et permettre un recyclage de biens culturels pour tous. " C’est un projet solidaire qui favorise le lien social et encourage une économie du partage et du don, pour la liberté des mots et des histoires ", indique l’administration communale.