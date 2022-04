Amaryllis 2022: il vous reste trois jours

"Les amaryllis nous sont fournies depuis toujours par la maison hollandaise Burbée Amaryllis, qui nous les a livrées cette année le mercredi 21 avril" , commence Henri de Ligne. Par la suite, ce sont les 21 exposants, 6 écoles et 18 jeunes espoirs qui mettent en œuvre les 8000 amaryllis à disposition et habillent le château, laissant découvrir dans chaque pièce l’étendue de leur imagination : "Durant deux jours complets, parfois même sans dormir, les différents artisans se sont donné beaucoup de mal pour commencer et finir leur travail en vue de l’inauguration du 23 avril. L’un des artistes, originaire de Bretagne a même dormi dans sa voiture pour ne pas quitter son œuvre. Et la mission a été pleinement remplie, avec des créations toutes plus belles les unes que les autres", continue Henri de Ligne.

Pour le traditionnel concours, les talents étaient répartis en quatre catégories: écoles, grandes équipes, petites équipes et jeunes espoirs. Les résultats sont connus. Le "coup de cœur" du public (chaque visiteur peut y prendre part), ce sera pour dimanche.

Le château accueille depuis plus de 30 ans cette exposition enchanteresse aux mille nuances colorées, d’où une envie de nouveauté pour cette édition 2022: la catégorie "jeunes espoirs". "Tous démarraient avec les mêmes règles: 20 amaryllis, une structure rectangulaire et métallique, avec la possibilité d’implémenter un objet de leur choix. Face à cette base commune, il est impressionnant de constater que l’imagination n’a pas de limite, puisque les 18 espoirs ont présenté des travaux très différents.

Parmi les autres nouveautés 2022, une œuvre sur l’eau, réalisée avec un total de 1500 fleurs", commente le fils du prince de Ligne.

Pour cette expo, les portes du château de Belœil vous sont encore ouvertes ces vendredi, samedi et dimanche de 10à 18h.

Prochaines manifestations au château de Belœil: – métiers d’arts du 7 mai jusqu’à la mi-juin. – carnaval de Rio, juillet-août – Pinocchio par Luc Petit et Les Nocturnales, du 4 août au 21 août, du jeudi au dimanche, en soirée www.chateaudebeloeil.com.