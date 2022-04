Belœil: un budget de 750000€ pour étendre l’entrepôt communal

" Nous sommes attentifs à l’entretien de la Chiconnière et c’est un choix politique que nous faisons en l’agrandissant. Avec la volonté de mettre au sec les véhicules de l’entrepôt et d’accroître le confort de notre personnel. Comme on a du matériel qui se trouve à l’extérieur, on perd régulièrement de l’argent ", a affirmé le Premier échevin Michel Dubois, qui s’est réjoui qu’il n’y ait plus aucun vol au dépôt de Quevaucamps grâce aux travaux de sécurisation.

«Pas une priorité absolue»

Les élus de la minorité ont soutenu l’investissement (NDLR: un peu moins de 750000 € sur fonds propres) en avalisant le projet en séance du conseil communal. Cela n’a cependant pas empêché l’ancien bourgmestre Alain Carion (Pour l’Avenir) de s’interroger par rapport à l’urgence de ce dossier, sachant que l’auteur de projet a été désigné en 2015.

" Le coût de ces travaux est assez élevé, d’autant qu’il est intégralement pris en charge par la Commune. Pour notre groupe, le dossier n’est pas la première priorité. Il aurait sans doute été plus opportun d’allouer ce montant au projet de nouveau centre administratif qui, à l’inverse, aurait pu être subsidié. "

Le premier magistrat Luc Vansaingèle (PS) a balayé l’idée émise par M. Carion: " Le budget consacré au dépôt communal, ce n’est pas du luxe. Avec 750000€, on n’a pas les reins suffisamment solides pour envisager un centre administratif. "

Le conseiller Pierre-Marie Sprockeels (opposition CAP Belœil), qui n’a jamais été avare en critiques à l’égard de la majorité, a adopté une autre posture. " J’ai assez critiqué le manque d’action de la Commune que pour vous féliciter cette fois pour cette belle infrastructure. "