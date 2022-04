Belœil: des projets ambitieux pour rendre les bâtiments communaux moins énergivores

Lors du conseil de mercredi soir, la minorité a applaudi des deux mains en apprenant que les autorités belœilloises avaient répondu à plusieurs appels à projets lancés par la Fédération Wallonie-Bruxelles et le SPW.

Dans les cartons de la Commune, on retrouve quatre projets d’envergure visant des bâtiments culturels/sportifs avec, comme objectif important, de réduire leur empreinte environnementale.

La concrétisation de ces dossiers, qui ont fait l’objet d’un audit énergétique d’Ipalle et d’un gros travail du bureau d’étude de l’administration, est toutefois conditionnée à l’obtention de subsides.

1 Académie de musique de Quevaucamps

Le premier chantier concerne l’amélioration de l’enveloppe de l’académie de musiquede Quevaucamps. C’est l’infrastructure communale la plus gourmande en énergie. La rénovation de l’académie de musique est évaluée à 377500 € avec une quote-part de la Commune qui devrait avoisiner les 190000 €.

Les travaux porteront sur le remplacement des menuiseries extérieures (par du triple vitrage), le ravalement des façades en ce compris l’isolation, l’installation d’un système de ventilation, l’isolation des combles non aménageables, la pose d’un compteur de passage…

2 Centre culturel Jean Degouys

Très énergivore également, le centre culturel de Quevaucamps devrait bénéficier d’une réfection globale de son enveloppe. À peu de chose près, on se situe sur des interventions identiques à celles de l’académie. Mais la charge d’investissement est bien plus lourde avec un budget de 1594000 € dont 414000 € à charge de l’entité princière.

Si la grande salle polyvalente du Foyer culturel est déjà équipée d’une ventilation double flux, de nouveaux aménagements sont prévus pour le hall d’entrée et les locaux annexes. Il est aussi question du placement de panneaux photovoltaïques.

3 Hall sportif de Basècles

Le troisième dossier déposé par la Commune a pour finalité de rendre le hall sportif de Basècles plus efficient sur différents volets (chauffage, ventilation, air conditionné).

L’enveloppe financière, estimée à 601000€ (la contribution communale serait limitée à 180000 €), inclut le remplacement de la chaudière mazout par une au gaz, le passage à l’éclairage LED du centre, dont le toit serait recouvert de panneaux solaires, ou la construction d’une annexe servant de local technique et de stockage des équipements.

4 Gymnase de Stambruges

Autre complexe sportif, le gymnase de Stambruges, pour lequel un chantier est envisagé afin d’améliorer l’enveloppe extérieure (avec remplacement de la toiture) et d’optimiser les régulations et techniques liées au chauffage, à la ventilation et à la climatisation. On parle d’un investissement communal de 298000 € sur un total de 994000 € de travaux.

" On consent enfin à Belœil des investissements économiseurs d’énergie et je tiens à vous féliciter d’avoir déposé ces quatre projets. Pourvu que l’on puisse tous les mener à bien. Les coûts sont importants mais grâce aux subventions espérées, la part communale ne serait que d’un million€ ", a souligné Alain Carion, conseiller MR de l’opposition.

«Se battre ensemble»

Le bourgmestre Luc Vansaingèle a assuré que la Commune allait se battre pour décrocher les subsides, non sans avoir une pointe d’inquiétude. " Quand je vois l’ampleur des travaux et les financements que l’on pourrait recevoir, il y a de quoi s’interroger. Si toutes les communes de Wallonie rentrent de tels dossiers auprès des pouvoirs subsidiants, où vont-ils trouver les budgets? "

" Nous sommes disposés à activer nos relais politiques mais il faut défendre ces projets ensemble en ayant du respect pour les conseillers communaux. Il y a plus d’un an, un groupe de travail avait été réuni mais on n’a plus eu aucune nouvelle depuis. Je pense au suivi d’un autre dossier sportif. Un mail ne coûte rien ", a déploré le chef de file de Pour l’Avenir Bastien Marlot. Le maïeur a répondu favorablement à la proposition de collaboration étroite entre les élus, aussi bien de la majorité que de l’opposition, afin de faire avancer ces projets.