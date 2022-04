Quevaucamps: les souvenirs de Fabrice Houx, régisseur au centre culturel de Belœil

Régisseur depuis 25 ans, Fabrice Houx nous a ouvert la boîte à souvenirs. Les siens sont disséminés un peu partout dans les locaux.

Nous nous dirigeons vers l’ancienne régie, à l’étage. Sur les murs, quelques affiches évoquant des représentations, dont certaines ornées d’autographes. "Il y a Stone et Charden, nous montre Fabrice. Là, c’est lors du passage des artistes de la Star Academy belge. Si je me souviens bien, c’est Jean-Claude Vertenoeil, qui organisait Miss Belœil, qui les avait fait venir. Derrière les barrières, il y avait un monde fou pour les voir et recevoir un autographe. Une petite fille était tellement émue qu’elle pleurait. À un moment, avec l’accord de sa maman, je l’ai soulevée pour qu’elle puisse voir les chanteurs de près. Quand je suis revenu, les autres parents me sollicitaient, bien entendu. J’ai dû prendre une porte dérobée pour m’en sortir."

Fabrice a eu aussi l’occasion de croiser Annie Cordy, Adamo et Frank Michaël au centre culturel Jean Degouys. Des humoristes aussi, comme Marc Herman ou Virginie Hocq. "Elle, elle est venue deux fois. Tout récemment, nous avons accueilli Guillermo Guiz. La salle était bien remplie."

Rester discret

Un fameux souvenir… ©Geoffrey Devaux

Il y a également eu la troupe du Père Noël est une (belge) ordure avec François Pirette, Alain Soreil, Chantal Ladesou et Pierre Aucaigne.

De manière générale, Fabrice essaie de rester discret. Pas question… de poser trop de questions aux artistes. "Certains sont très sympas. Je me souviens de Marc Herman, le seul à être venu après son spectacle boire un verre à la cafétéria et signer des autographes parmi les gens. D’autres sont moins aimables."

Il nous donne un nom, que nous ne divulguerons pas. "Celui-là, il vous prend de haut, vous fait bien sentir que vous êtes là pour faire la régie et puis basta."

Dans l’ancienne régie mais également autour du bureau de Fabrice trônent des affiches dédicacées. L’idée de les regrouper n’a jamais fait son chemin. Pourtant, elles pourraient attirer le regard depuis les murs à l’entrée du centre culturel ou dans la grande salle. "Après autant d’années, il y en aurait quelques-unes à encadrer pour conserver un souvenir" reconnaît Fabrice.