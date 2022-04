Pas de borne électrique à Beloeil: «Le dispositif doit être rentable»

Même si la mise au rancart des carburants fossiles ne se fera que progressivement, il convient d’anticiper cette évolution, soutient M. Sprockeels.

" Des choix stratégiques ont été posés par les autorités européennes, fédérales et régionales. Qu’on le veuille ou non, le passage à l’électrique va se faire. Il faut donc placer des bornes de recharge. Beaucoup, même en zone rurale" , insiste le mandataire stambrugeois tout en faisant état d’un constat peu glorieux. "Pour l’instant, on voit fleurir des câbles d’alimentation qui vont des maisons vers les voitures en s’étalant sur les trottoirs, rendant leur usage plus difficile et dangereux pour les piétons, surtout les plus fragiles. "

Dans le cadre du plan de relance de la Région, des budgets ont été débloqués pour le déploiement, d’ici 2024 en Wallonie, de 7000 bornes d’alimentation pour les véhicules électriques et hybrides. Un investissement censé couvrir le coût d’acquisition et de placement des bornes. Mais qui financera les frais de raccordement? La question reste en suspens.

«La Commune n’a pas à payer le coût du raccordement»

" Nos Communes sont actuellement démarchées par ORES et Ideta afin d’identifier les endroits les plus propices à l’implantation de ces équipements. Où en est le processus au niveau communal?J’ai fait une proposition précise concernant le parking de 7 véhicules situé entre les rues Albert Ier et du Colà à Stambruges. C’est une voie très passante . Ce dossier peut-il être présenté par le collège à nos intercommunales? ", a demandé Pierre Marie Sprockeels lors du dernier conseil communal.

Le bourgmestre Luc Vansaingèle estime qu’il n’est pas logique que le coût du raccordement soit supporté par la Commune.

" Nous sommes ouverts pour trouver des endroits pour l’aménagement des sept bornes que l’on nous propose, mais il ne s’agit pas d’une problématique communale. Cela relève d’une démarche commerciale. Pour ce qui est du passage de câbles entre les habitations et les voitures, nous y sommes opposés" , affirme le premier magistrat.

Il existe au sein de l’entité des "endroits stratégiques" susceptibles d’accueillir ces bornes électriques: sur le site du centre culturel, devant un terrain de football ou un centre sportif par exemple.

" Mais il faut que ces dispositifs soient rentables. On a pu constater que l’agence Ideta avait dû retirer des bornes en Wallonie picarde car elles n’étaient pas assez utilisées. "