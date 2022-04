Sous la houlette de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine de Belœil (ASPB), cet événement consacré aux carrières qui firent la renommée des villages de Basècles et de Quevaucamps sera visible jusqu’au 29 octobre dans les locaux de l’ancienne gare, rue Paul Pastur à Quevaucamps. Une belle idée de sortie pour les visiteurs à travers une plongée dans l’histoire de cette industrie jadis florissante qui s’est exportée aux quatre coins de la planète.

Le prochain week-end du 9 et 10 avril, le musée de la bonneterie et du négoce de la toile sera accessible de 10h à 17h. À partir du 11 avril jusqu’à la fin de l’expo, le 29 octobre, le site de l’ancienne gare sera ouvert les lundis, mardis, jeudis et samedis de 13h30 à 17h.

Le musée de la pierre et du marbre, fermé depuis cinq ans!

Si les collections de l’institution muséale ne seront pas mises en lumière pas durant cette période, " ce ne sera que pour mieux revenir en 2023", précisent dans un communiqué les membres de l’ASPB.

" Si les deux années de pandémie ont ralenti nos projets et réduit au strict minimum le nombre de visiteurs du musée, nos bénévoles ne sont pas restés inactifs. C’est ainsi que l’idée a germé d’installer une exposition dédiée au marbre noir qui était extrait tant à Basècles qu’à Quevaucamps."

L’Association pour la sauvegarde du patrimoine de Belœil a également fait le point sur l’autre musée dont elle est gestionnaire. Implanté sur la place de Basècles, le musée de la pierre et du marbre affiche portes closes depuis avril 2017! " Malgré des travaux réalisés en urgence, force a été de constater que les lieux n’étaient plus adaptés pour accueillir les visiteurs et encore moins les groupes. C’est la raison pour laquelle notre ASBL s’est mise à la recherche d’un nouveau lieu pour y installer ses collections. Nous avons décidé de les remettre à l’honneur à travers cette exposition sur l’or noir."

Exposition «L’or noir des villôches de Basecq et Kvaucamp» jusqu’au 29 octobre. Prix: 5 € à payer en liquide. Réservations vivement souhaitées à partir du 11 avril. Infos: sauvegardebeloeil@gmail.com; 069/87.58.55