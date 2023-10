Les amis marcheurs de Rebaix: "Marcher m'a sauvé la vie"

Jamais Stéphane Clinckart aurait pu penser que marcher lui sauverait la vie. Et pourtant… Chauffagiste depuis de nombreuses années, le Rebaisien peinait de plus en plus à effectuer son travail sans douleur. "Je pensais 150 kg il y a deux ans ", explique Stéphane Clinckart. "J’avais beaucoup de problèmes de santé. J’ai subi plusieurs opérations ; on a dû me placer une prothèse de hanches, mes genoux commençaient aussi à souffrir de la situation. On m’a par la suite diagnostiqué un diabète de type 2, puis la maladie d’Ollier qui affecte les os. Les médecins m’ont dit que j’étais condamné. À 47 ans, j’ai dû prendre ma pension. C’est à ce moment-là que j’ai eu un électrochoc." Stéphane entame alors une remise en forme complète. "J’ai commencé à faire attention à mon alimentation: c’est un combat qui a commencé contre moi-même. J’ai aussi commencé à marcher un peu. D’abord quelques mètres, puis les distances se sont allongées." Aujourd’hui, Stéphane Clinckart a perdu presque la moitié de son poids. "Je pèse 73 kg. Je marche tous les jours depuis deux ans ; c’est devenu un besoin pour moi. Et par miracle, mes problèmes osseux liés à la maladie d’Ollier se stabilisent. Mes genoux se régénèrent. C’était totalement inespéré vu le pronostic médical."